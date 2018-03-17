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9:01   17 Марта 2018
Россия
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Слитки золота, рассыпавшиеся в аэропорту Якутска, доставлены в Красноярск

Слитки золота, рассыпавшиеся в аэропорту Якутска, доставлены в Красноярск

Партия серебряно-золотых слитков, которая выпала из грузового самолета в аэропорту Якутска, в полном объеме прибыла на ОАО «Красцветмет», сообщило в субботу РИА Новости со ссылкой на предприятие.

В четверг в аэропорту Якутска при взлете у грузового самолета компании «Нимбус» сорвало створку грузового отсека. Следственный комитет РФ уточнил, что створку выдавило частью груза, который неправильно зафиксировали. В результате произошедшего примерно тонна драгоценных металлов в слитках рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Экипаж воздушного судна решил вернуться в Якутск.

Владелец компании, которой принадлежат слитки, Станислав Бородюк позже рассказал, что все слитки собрали. Согласно данным ОАО «Красцветмет», все они прибыли на предприятие в Красноярске и вскоре пройдут операцию очистки от примесей.

Автор: Юлия Халус
#россия #новости #общество #якутск #слитки
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