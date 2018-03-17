В Японии заявили, что размещение ПРО США направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что развертывание системы ПРО США на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные действия касаются национальной безопасности страны и негативно повлияют на отношения Москвы и Токио. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у комплексов есть универсальные вертикальные пусковые установки, которые может применять и ударное вооружение, а это станет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.