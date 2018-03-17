ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Украинские силовики в Донбассе за прошедшие сутки ни разу не нарушили перемирие.

Об этом сообщает РИА «Новости» 17 марта со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.

В начале марта этого года началось «весеннее перемирие». По словам главы ДНР Александра Захарченко, его можно назвать одним из самых удачных перемирий, ведь в целом режим соблюдается и возможно станет постоянным. Однако стороны конфликта уже несколько раз обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

Украинские силовики сообщили, что ополченцы в Донбассе за прошедшие сутки один раз открыли огонь. Пострадавших нет.