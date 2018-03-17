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8:35   17 Марта 2018
Весь мир
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Презентация ЧМ-2018 по футболу прошла в посольстве России в Боготе

Презентация ЧМ-2018 по футболу прошла в посольстве России в Боготе

Посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин, участвовавший в ней, призвал всех присутствующих поддерживать российскую и колумбийскую сборные.

Среди гостей находились главы разных клубов и лиг, члены совета ФИФА, колумбийские должностные лица.

Генсекретарь Международной федерации футбола Фатма Самура отметил, что у России и Колумбии достаточно много общего, а в первую очередь речь идет о человеческой теплоте. 

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал поподробнее о предстоящем чемпионате мира. Во время своей речи он вкратце рассказал о городах-организаторах, а также напомнил о паспорте болельщика, позволяющем ездить в Россию без визы.

СМИ все чаще пишут о политической напряженности между Россией и Британией, которая сказывается и на других сферах. Так накануне она заявляла, что рассматривала ситуацию, где бойкотирует ЧМ-2018. В Британии также предложили перенести чемпионат на следующий год и провести его в другой стране.   

Автор: Анастасия Аои
#россия #футбол #британия #спорт #чм-2018 #колумбия #сергей кошкин
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