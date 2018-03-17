Около 800 тысяч человек вернулись в Алеппо с конца 2016 года

Министерство обороны России сообщило, что с декабря 2016 года в Алеппо вернулись порядка 800 тысяч человек. В подконтрольный сирийским властям район провинции Дейр-эз-Зор за три месяца вернулось более 23 тысячи жителей.

В ведомстве эти события связали с эффективностью работы властей САР и российского Центра по примирению. Одной из трудностей для возвращения мирных жителей на восточный берег Ефрата стало отсутствие речных переправ, которые разбомбила коалиция, возглавляемая США.