Сенаторы США требуют заблокировать «Северный поток – 2» – СМИ

Несколько сенаторов просят администрацию американского лидера Дональда Трампа заблокировать «Северный поток – 2», сказано в публикации The Washington Examiner.

Они требуют применить все возможные средства, чтобы предотвратить возведение трубопровода. По их мнению, партнеры американской стороны в европейской части окажутся под значительным злонамеренным влиянием со стороны РФ.

В рамках этого проекта собираются построить две нити газопровода. Их мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Они будут располагаться от берега Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Некоторые государства выступают против проекта. Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение считает его попыткой «российской экспансии». В марте он сказал, что «Газпром» использует газоснабжение в ЕС в качестве механизма геополитической борьбы и пренебрегает договоренностями. Помимо этого, проект газопровода в Европу якобы является угрозой для энергобезопасности ЕС и Украины. Он попросил Еврокомиссию отказаться от проекта.

Помощник американского государственного секретаря Сандра Оудкирк сказала, что успех этого проекта обернется значительными геостратегическими последствиями для Соединенных Штатов и Евросоюза.