США сообщили, почему над посольством России находился вертолет

Шарлин Драйкорн из отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов сказала, что летательный аппарат, замеченный над посольством России в ночное время суток 13 марта мог кого-то искать или отреагировать на вызов.

Драйкорн заявила, что полет осуществлялся с ведома службы, контролирующей движение в воздушном пространстве. К какой конкретно службе относится летательный аппарат, она не сказала.

Местная полиция объяснить произошедшее и вовсе не смогла. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

Информацию о произошедшем российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter. Там предположили, что это может быть очередная попытка найти зацепки по «российскому делу» о вмешательстве в выборы. К публикации прикрепили снимки.