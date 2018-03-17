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7:50   17 Марта 2018
Весь мир
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США сообщили, почему над посольством России находился вертолет

США сообщили, почему над посольством России находился вертолет

Шарлин Драйкорн из отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов сказала, что летательный аппарат, замеченный над посольством России в ночное время суток 13 марта мог кого-то искать или отреагировать на вызов.

Драйкорн заявила, что полет осуществлялся с ведома службы, контролирующей движение в воздушном пространстве. К какой конкретно службе относится летательный аппарат, она не сказала.

Местная полиция объяснить произошедшее и вовсе не смогла. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

Информацию о произошедшем российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter. Там предположили, что это может быть очередная попытка найти зацепки по «российскому делу» о вмешательстве в выборы. К публикации прикрепили снимки.

Автор: Анастасия Аои
#вертолет #россия #сша #политика #вашингтон #российское посольство
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