Конструкции моста в Майами обладала трещинами, замеченными за два дня до его обрушения
Инженер Денни Пейт, который заметил их, сразу сообщил это. Об этом свидетельствует сообщение транспортному управлению штата.
Основную, 950 тонную, часть моста установили на прошлой неделе. Мост еще не завершили.
Сообщение о неполадках, которое отправил инженер, так и не успели обсудить из-за отсутствия одного из сотрудников. В нем Пейт говорил о необходимости ремонта, о том, что нужно обсудить все детали. Это прослушали только после того, как вся конструкция обрушилась 15 марта. Не обошлось без жертв и пострадавших. Точное количество пока неизвестно. Местные СМИ сообщили, что под обломками могут обнаружить еще какое-то количество транспортных средств.