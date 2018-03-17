Генпрокурор США уволил замдиректора ФБР

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс уволил заместителя директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейба.

Его могут убрать с должности так, что это оставит его без хорошей предусмотренной пенсии по выслуге лет.

Маккейба критиковали за проблемное поведение. Его, в частности, критиковал и сам американский лидер Дональд Трамп. За возможный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.

Однако экс-замдиректора не первый сотрудник бюро, у которого появились произошли конфликтные ситуации с американским лидером. Директора бюро Джеймс Коми в мае прошлого года убрал с поста Трамп. Коми вел расследование «российского дела» о возможных связях Трампа с РФ.

Администрация Трампа отличается значительной текучкой кадров. С поста ушел министр здравоохранения Том Прайс, а во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон .