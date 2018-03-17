Американские СМИ назвали уязвимости спутников США перед Россией

Журналист Washington Free Beacon Билл Герц сообщил, что система глобального позиционирования GPS, используемая, в том числе, и для нужд военной сферы, уязвима при применении Россией или Китаем лазерного и ракетного оружия.

Накануне министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Хизер Уилсон сообщила конгрессу о слабых местах спутников, которыми обладает страна. Она сказала, что на сегодняшний день, есть множество вариантов ликвидации трех десятков спутников США, которые обеспечивают работу GPS.

Соединенные Штаты занимаются созданием более прочных спутников, сообщает автор статьи. Причиной этому стало то самое множество вариантов ликвидации ныне существующих аппаратов. Их может уничтожить даже кибератака. По мнению Уилсон, ее могли бы осуществить, например, РФ или Китай. Это имеет особое значение, потому что американская сторона считает эти государства своими соперниками.