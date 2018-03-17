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6:26   17 Марта 2018
Весь мир
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Депутаты ВСНП единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР

Депутаты ВСНП единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР

Си Цзиньпин останется на посту еще на пять лет. Выборы главы прошли утром 17 марта.

Помимо этого, его переизбрали председателем Центрального военного совета КНР.

Теперь, согласно внесенным поправкам, председатель и вице-председатель КНР смогут избираться каждые пять лет. Никаких ограничений больше нет. Раньше такой возможности у них не было. Они могли находиться на посту лишь два срока подряд.

В начале марта глава китайского МИД Ван И во время пресс-конференции, проходящей каждый год, сказал, что Китай абсолютно уверен в отношениях с российской стороной. Страны также подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании Луны и космического пространства, сообщил «Роскосмос».

Автор: Анастасия Аои
#россия #си цзиньпин #политика #китай #вснп
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