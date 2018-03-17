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 Встречу Трампа и Ким Чен Ына в большей степени готовит ЦРУ – СМИ

Встречу Трампа и Ким Чен Ына в большей степени готовит ЦРУ – СМИ

6:03   17 Марта 2018
Весь мир
38

Встречу Трампа и Ким Чен Ына в большей степени готовит ЦРУ – СМИ

Встречу Трампа и Ким Чен Ына в большей степени готовит ЦРУ – СМИ

Главную роль в подготовке встречи американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына со стороны Соединенных Штатов играет Центральное разведывательное управление, сообщает The New York Times.

Издание утверждает, что это демонстрирует влияние директора ЦРУ Майк Помпео. Согласно данным издания, он уже общался с северокорейскими представителями. Более того, он поддерживает связь с директором Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хуном. 

В публикации газеты говорится, что раз уж Помпео участвует в подготовке встречи, это немного проясняет ситуацию с тем, почему Трамп принял решение убрать с должности государственного секретаря Тиллерсона. Автор статьи выразил мнение, что Трамп хотел бы видеть на этом месте того, чьи взгляды касательно вопросов с Северной Кореей совпадали бы с его.

Накануне СМИ сообщили, что эта важная встреча должна состояться до конца весны. Американская сторона рассчитывает на то, что это станет шагом на пути к денуклеаризации в Северной Корее.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #цру
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