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5:39   17 Марта 2018
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Самую дорогую шоколадную конфету в мире продемонстрировали в Португалии

Самую дорогую шоколадную конфету в мире продемонстрировали в Португалии

Показ прошел в городе Обидуш. Стоимость сладости почти 9,5 тысяч долларов, сообщает Reuters.

Шоколатье Даниэль Гомеш родом из Португалии. Это именно его конфета, приготовленная в форме ромба, стала самой дорогой во всем мире. Ее аттестовали представители «Книги рекордов Гиннесса».

Гомеш объяснил, что настолько высокая цена вышла из-за стоимости ингредиентов, входящих в состав сладости. Одна только начинка, состоящая из шафрановых нитей (порядка двух тысяч долларов за килограмм), белого трюфеля (может доходить до тысячи долларов за килограмм), ванили из Мадагаскара (около шести сотен долларов за килограмм) и золотых частичек обходится довольно дорого. Последние входят и в посыпку конфеты, чтобы ее вид был еще более привлекательным и дорогим.

Таких конфет выпустили ограниченное количество. Только тысяча штук.   

Автор: Анастасия Аои
#португалия #книга рекордов гиннесса #сладости #шоколад #конфета
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