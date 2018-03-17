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4:58   17 Марта 2018
Весь мир
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Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки

Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки

Пассажирский самолет крупной компании United Airlines совершил незапланированную посадку после того, как на борту обнаружили собаку.

Это случилось, когда самолет направлялся в Сент-Луис из Ньюарка. Подробностей того, почему на борту находилось животное, которого там не должно было присутствовать, не сообщили. Тем не менее известно, что собаку вернули ее владельцам. Всем, кто летел на данном воздушном судне, выплатят компенсацию. Такую информацию сообщил канал ABC. 

Это не первый случай с домашними питомцами, происходящий в летательных аппаратах этой компании. Согласно данным канала, этот инцидент стал третьим за неделю. Первый произошел, когда одному из пассажиров сказали разместить сумку с собакой на полку для ручной клади. Она погибла. Через пару дней сотрудники отправили животное не в место назначения.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #самолет #общество #собака #united airlines
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