Турция отрицает нанесение авиаудара по больнице в Африне

Пресс-служба вооруженных сил Турции заявила, что турецкие ВС не наносили удар по больнице в Африне в Сирии.

В сообщении подчеркнули, что операция «Оливковая ветвь» проводится так, чтобы не было жертв среди мирных жителей.

Ранее военное командование курдов сообщило, что Турция нанесла по больнице общего типа в Африне. По обнародованным данным, в результате этого жертвами стали девять человек.

Турецкий Генштаб на фоне провокаций со стороны Соединенных Штатов объявил о начале этой операции 20 января. США 14 января заявили о начале создания отрядов «сил обороны границы», чьей задачей должно было стать патрулирование сирийско-турецкой границы. Конечной целью должно было стать создание новой вооруженной группировки численностью около 30 тысяч человек. Тогда российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter отметил, что планы американской стороны создать СБГ сводятся к раздроблению страны.