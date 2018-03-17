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4:06   17 Марта 2018
Россия
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Улучшенные БМП-1 смогут сбивать цели, находящиеся в воздухе

Улучшенные БМП-1 смогут сбивать цели, находящиеся в воздухе

Боевые машины пехоты оснастят 30-миллиметровой пушкой от бронетранспортера БТР-82. Так они смогут сбивать даже беспилотные летательные аппараты.

Для испытаний приобрели два десятка боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72, сообщает РИА «Новости». БМП-1 осталось довольно большое количество, но меркам нынешнего времени они устарели, а поступление в эксплуатацию новых и современных видов вооружения планируется через пару лет. По этой причине их решили доработать. Первая партия улучшенных БМП-1 поступит этим летом.

Боевую машину приняли начали использовать еще в 1966 году. С этого года ее начали выпускать серийно. Это продолжилось 13 лет. Затем макеты и другую документацию передали на Курганский машиностроительный завод. Там стали выпускать БМП-2.

Автор: Анастасия Аои
#россия #вооружение #военная техника #бмп-1 #бтр-82
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