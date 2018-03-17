Трамп разрешил взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня

Белый дом сообщил о подписании соответствующего документа американским лидером Дональдом Трампом.

Речь идет о «Законе о поездках на Тайвань». Он не просто разрешает визиты, но и поощряет их. В нем также содержится призыв к улучшению отношений Соединенных Штатов и Тайваня.

Накануне китайское министерство иностранных дел заявляло, что этот закон обострит ситуацию в регионе, там также считают, что он противоречит политике «одного Китая» в Соединенных Штатах.

Политика одного Китая подразумевает признание существования исключительно одного китайского государства, несмотря на то, хотя в мире есть два государства, которые претендуют на название «Китай». Таковыми являются Китайская Народная Республика и Китайская Республика (Тайвань). Страны, которые признают одну, не признают другую. Признавая одну из них, страна прекращает дипломатические отношения с другой.