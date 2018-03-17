ЕС и страны Африки примут меры по борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов

Евросоюз и страны Африки решили принять такие меры по итогам конференции, состоявшейся 16 марта в Ниамее, сообщило AFP.

Участвующие в мероприятии страны пришли к выводу, что необходимо усилить законодательные рамки, чтобы бороться с перевозчиками мигрантов, а также сотрудничать для реализации решения этого вопроса.

Министр внутренних дел Нигера Мохамед Базум считает, что нужно всесторонне изучить причины незаконной миграции, тщательно разобраться с этим вопросом. Он сказал, что необходимо учесть проблемы в экономической сфере, ведь они являются основой данной проблемы.

Три года назад увеличилось количество беженцев. Они пытаются добраться до европейских стран через государства, располагающиеся на побережье Средиземного моря. Это довольно сложный путь, поэтому большое количество человек погибает так и не достигнув цели.