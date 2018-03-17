Компания из Великобритании может стать производителем контейнеров для допинг-проб

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сказала так о Versapak.

Эти перемены могут произойти, потому что швейцарская компания Berlinger больше не занимается производством этой продукции. Она поставляла пробирки для взятия допинг-проб на всех Олимпиадах начиная с 2000 года. Говорилось, что если заморозить тару этой компании, она становится крайне уязвимой для вскрытия, но это так и не подтвердили фактами.

В начале марта агентство встретилось с британской компанией. Она продемонстрировала прототип новых контейнеров, планируемых запустить в производство уже через месяц. Агентство не ограничилось рассмотрением вариантов, предложенных этим производителем, и встретилось еще с тремя компаниями. 22 марта объявят нового производителя.