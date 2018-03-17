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 Бизнес Великобритании и РФ беспокоится из-за обострения отношений двух стран

Бизнес Великобритании и РФ беспокоится из-за обострения отношений двух стран

2:23   17 Марта 2018
Весь мир
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Бизнес Великобритании и РФ беспокоится из-за обострения отношений двух стран

Бизнес Великобритании и РФ беспокоится из-за обострения отношений двух стран

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко 16 марта рассказал журналистам, что компании России, которые ведут свою деятельность в Британии, и британские компании, которые работают в России, беспокоятся из-за обострения политических отношений двух государств.

Яковенко сказал, что 19 марта назначена встреча с вице-президентом BP Питером Черроу. Он отметил, что Россия – надежный партнер для бизнеса Великобритании, потому что в состоянии отделить происходящее в политической сфере Британии, от людей, желающих выстроить хорошие отношения. Посол сказал, что о сокращении экономических связей с Британией также не идет речи.

Однако не только эта сфера попала под влияние обострившихся отношений между Россией и Британией. Так, например, лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков о том, что есть возможные опасности, с которыми могут столкнуться англичане на матче 12 апреля в российской столице. Из-за происходящего между двумя государствами, могут присутствовать антибританские настроения или даже оскорбления, говорится в сообщении болельщикам.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #политика #спорт #бизнес #яковенко #черроу
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