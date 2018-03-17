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1:55   17 Марта 2018
Весь мир
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Итальянский карабинер ранил двух женщин, пытаясь задержать подозреваемого

Итальянский карабинер ранил двух женщин, пытаясь задержать подозреваемого

Военнослужащий ранил мать и дочь в Риме, когда стрелял по подозрительной машине.

Происшествие случилось в вечернее время суток. Автомобилист отказался подчиняться указанию остановиться на контрольном пункте карабинеров, чтобы специалисты провели обычную необходимую проверку. Он увеличил скорость и попытался в них врезаться. Один из карабинеров начал стрелять по этому транспортному средству. Во время этого, пуля попала в женщин, которые ехали на мотороллере, сообщает агентство ANSA. К счастью, ранения, которые они получили, не угрожают их жизни. Женщин доставили в больницу, как можно быстрее, где врачи оказали им помощь. 

Водитель скрылся. Его все еще ищут.  

Автор: Анастасия Аои
#италия #происшествия #стрельба #рим #карабинер
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