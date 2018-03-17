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1:42   17 Марта 2018
Весь мир
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Венесуэльское правительство хочет объявить в международный розыск экс-генпрокурора из-за беспорядков

Венесуэльское правительство хочет объявить в международный розыск экс-генпрокурора из-за беспорядков

Власти Венесуэлы попросили местный суд добиться объявления экс-генпрокурора Луисы Ортега Диас в международный розыск.

Ее подозревают в том, что она имеет отношение к беспорядкам и попвтке переворота в прошлом году. Такую информацию 16 марта сообщил исполнительный вице-президент страны Тарек эль-Айссами.

Ортега Диас уехала из страны, хотя ей запретили этого делать. Верховный суд ограничил ее передвижения летом прошлого года.

В прошлом году Венесуэлу несколько месяцев сотрясали антиправительственные манифестации. В результате погибло свыше сотни человек. Оппозиция попыталась свергнуть президента якобы «демократическим» путем – через решение парламента, но это никак не согласовалось с Конституцией государства.  

Автор: Анастасия Аои
#правительство #весь мир #венесуэла #генпрокурор
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