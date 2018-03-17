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1:31   17 Марта 2018
Весь мир
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Лавров: Товарооборот России и Вьетнама достиг максимальных значений с 1991 года

Лавров: Товарооборот России и Вьетнама достиг максимальных значений с 1991 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что за минувший год товарооборот между двумя этими государствами увеличился на 35%. Он достиг максимальных значений с 1991 года.

В денежном выражении он составил свыше пяти миллиардов долларов, уточнил министр в интервью СМИ. Он считает, что эти показатели в большей степени связаны с соглашением о зоне свободной торговли с ЕЭК. Его Вьетнам подписал три года назад. Оно начало действовать в 2016 году.

Лавров отметил, что государства способны еще больше продвинуть сотрудничество в экономической сфере. Он считает, что у стран есть все возможности для этого. .

Во Вьетнаме министр намерен обсудить подготовку «перекрестного» года.

В своем интервью министр также рассказал о развитии отношений с Японией в экономической сфере и мнении России по поводу выбора методов обеспечения безопасности японской стороной. Он рассказал о значимости 8-пунктового договора между двумя государствами.

Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #япония #лавров #вьетнам
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