Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Россия рассчитывает на весомые результаты экономического сотрудничества с Японией – Лавров

Россия рассчитывает на весомые результаты экономического сотрудничества с Японией – Лавров

 Украина лицемерила, обещая обеспечить безопасность дипучреждений России – МИД РФ

Украина лицемерила, обещая обеспечить безопасность дипучреждений России – МИД РФ
Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

 МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта

МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта
Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

 Песков заявил, что Россия не имеет отношения к «делу Скрипаля»

Песков заявил, что Россия не имеет отношения к «делу Скрипаля»
Россия рассчитывает на весомые результаты экономического сотрудничества с Японией – Лавров

Россия рассчитывает на весомые результаты экономического сотрудничества с Японией – Лавров

 Украина лицемерила, обещая обеспечить безопасность дипучреждений России – МИД РФ

Украина лицемерила, обещая обеспечить безопасность дипучреждений России – МИД РФ
Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

 МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта

МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта
Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

 Песков заявил, что Россия не имеет отношения к «делу Скрипаля»

Песков заявил, что Россия не имеет отношения к «делу Скрипаля»
0:33   17 Марта 2018
Весь мир
47

Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

Член британского парламента Стивен Киннок предложил это.

Он считает, что чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России, следует провести в другой стране в 2019 году, сообщил британский таблоид Mirror.

Накануне Великобритания рассматривала вариант с бойкотом чемпионата мира, который могли бы поддержать еще некоторые страны, сообщалось в The Times. 

Лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков о возможных опасностях, которые могут предостерегать англичан на матче 12 апреля в Москве. Из-за обострения политических отношений между Великобританией и Россией могут присутствовать антибританские настроения или даже оскорбления, сказано в сообщении.  

Автор: Анастасия Аои
#москва #россия #великобритания #футбол #спорт #чм-2018 #арсенал #киннок
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
59
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
109
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
6687
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
877
Новости smi2.ru
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

 Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

 Поклонская попросила ЦИК снять кандидатуру Собчак с выборов

Поклонская попросила ЦИК снять кандидатуру Собчак с выборов