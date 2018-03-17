Лавров: РФ уважает право Японии на выбор методов обеспечения безопасности

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил также, что РФ уважает выбор партнеров и взаимодействие с ними по вопросам военной области.

Так он заявил СМИ Японии и Вьетнама перед визитом в эти государства.

Развертывание азиатского сегмента глобальной системы ПРО Соединенных Штатов, в частности, на японской и южнокорейской территориях, касается вопросов обеспечения российской безопасности. Лавров сообщил о готовности России обсудить эту тему с японской стороной.

Японское руководство в декабре 2017 года решило разместить у себя американские наземные комплексы ПРО. На сегодняшний день ПРО Японии имеет судна с боевой информационно-управляющей системой Aegis, ракетами SM-3, установками PAC-3, состоящими из ракеты воздушного перехвата, а также высокопроизводительной радарной системы.

Лавров также сообщил, что в сфере экономических отношений у России и Японии намечаются положительные сдвиги. В основе этого сотрудничества лежит 8-пунктовый договор. Благодаря ему уже имеются хорошие результаты.