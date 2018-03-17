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0:13   17 Марта 2018
Россия
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Россия рассчитывает на весомые результаты экономического сотрудничества с Японией – Лавров

Россия рассчитывает на весомые результаты экономического сотрудничества с Японией – Лавров

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил об этом в интервью вьетнамской и японской прессе в преддверии визитов в эти государства.

Между Россией и Японией 8-пунктовый план сотрудничества. Благодаря ему государства взаимодействуют в различных сферах и уже получили хорошие результаты. Так, например, японское правительство разрабатывает план по улучшению инфраструктуры Владивостока, используя современные японские технологические решения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибудет с визитом в Россию в мае. Он лично передаст соответствующий план.

Лавров отметил, что в дальнейшем Россия рассчитывает, что результаты сотрудничества станут более весомыми. Он выразил надежду, что в этом взгляды России и Японии совпадают.

Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #япония #лавров #политика #мид рф
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