Песков заявил, что Россия не имеет отношения к «делу Скрипаля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва уже не раз заявляла об этом.

По его мнению, эти заявления с российской стороны подтверждает и отсутствие доказательств у обвиняющих РФ. Песков сказал, что никакие заключения не должны делать голословно. Так он прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о деле бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и роли России, сообщает РИА «Новости».

Накануне Трамп сказал, что он все больше убеждается, что Россия имеет отношение к этому делу. К такому выводу он пришел, поговорив с британским премьером Терезой Мэй.

Российский писатель Андрей Лазарчук развеял мифы о химическом оружии и «Новичке» в своем аккаунте в Facebook. Многие из его высказываний очень разнятся с теми, что публиковались в сети.