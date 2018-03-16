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23:30   16 Марта 2018
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Украина лицемерила, обещая обеспечить безопасность дипучреждений России – МИД РФ

Украина лицемерила, обещая обеспечить безопасность дипучреждений России – МИД РФ

Российское министерство иностранных дел считает, что нынешнее украинское правительство лицемерит, говоря о заботе о безопасности дипломатических и консульских учреждений России.

Украинское руководство пытается отыграться на гражданах России, которые находятся на Украине, предполагают в МИД. Там подчеркнули, что России вовсе не нужно киевское признание выборов.

Подобные действия еще и не соответствуют Венским конвенциям о консульских и дипломатических сношениях, Конвенции о защите прав человека, а также общепринятым правозащитным нормам.

Накануне СМИ сообщили, что в МВД Украины заявили о недопущении россиян в посольство РФ в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове во время президентских выборов. Туда хотят впустить только сотрудников. Такое решение выдвинули, потому что выборы пройдут и в Крыму. Киев до сих пор считает его своим, несмотря на то, что он уже четыре года таковым не является.

Автор: Анастасия Аои
#россия #украина #крым #политика #мид рф
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