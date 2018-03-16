Андрей Лазарчук написал об этом в своем аккаунте в Facebook, не выдавая источник.

Ранее СМИ сообщили, что химическое оружие под названием «Новичок» использовали в Британии против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявляла глава британского правительства Тереза Мэй.

В публикации в социальной сети Лазарчук сообщает данные, которые очень разнятся с теми, что раньше рассказывали в сети.

Он сказал, что Вил Мирзоянов, которого считают одним из разработчиков этого нервнопаралитического боевого отравляющего вещества, является химиком-аналитиком. В его деятельности не присутствовали ни теоретические разработки, ни практический синтез, а «Новичок» даже не является отравляющим веществом. Лазарчук сообщил, что в 80-х годах этот шифр использовался КБГ для выявления источника недостоверной информации. Чтобы защититься от «липового» отравляющего вещества Североатлантический Альянс потратил свыше десяти миллиардов долларов.

Лазарчук отметил, что произошедшее в Солсбери до сих пор не прояснилось. Все, что случилось там никак не может сложиться в «общую картину». По его словам, более правдоподобно выглядит отравление синтетическим нейротоксином.