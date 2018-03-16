Федерация керлинга РФ получила уведомление о возможной дисквалификации Крушельницкого на четыре года

Спортивный арбитражный суд уведомил ФКР об этом.

На Олимпиаде в Южной Корее Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали третьими в дабл-миксте. Затем у российского атлета нашли мельдоний. Это медицинский препарат, который регулирует обменные процессы на уровне энергетических функций клеток. Тогда керлингиста признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Пару лишили наград.

Президент ФК России Дмитрий Свищев сказал, что все это стандартно. За такое нарушение предусмотрена дисквалификация на четыре года, однако это еще не решение суда, сообщает ТАСС.

ФКР намерена отстоять интересы атлета и доказать, что он невиновен. В скором времени назначат судебное разбирательство.