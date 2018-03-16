Провал грунта произошел на Краснохолмской набережной в центре Москвы‍

В районе Краснохолмской набережной в центре Москвы в пятницу произошел провал грунта.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства российской столицы. Отмечается, что коммунальные службы находятся на месте происшествия. Проведено обследование территории, начались восстановительные работы.

Движение транспорта по Краснохолмской и Шлюзовой набережным решено было временно ограничить. Водителей призывают заранее выбирать маршруты объезда.