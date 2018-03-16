Банкомат по ошибке выдал школьнику 300 тысяч рублей на Ямале

На Ямале 16-летнему школьнику банкомат по ошибке отсчитал 300 тысяч рублей.

Однако, как сообщает ОТРК «Ямал-Регион», подросток решил не тратить полученные деньги, а отнес их в отделение полиции. Передав правоохранительным органам 300 тысяч рублей, он попросил вернуть их настоящему владельцу.

За такой поступок руководство полиции города Ноябрьска объявило мальчику благодарность. Стражи порядка порекомендовали при подобных инцидентах сразу звонить по номерам телефонов, которые указаны на банкоматах.