Хиллари Клинтон сломала запястье во время поездки в Индию – СМИ

Экс-госсекретарь и бывший кандидат на пост американского президента Хиллари Клинтон получила травму из-за из-за неудачной случайности в отеле в Джодхпур.

Поскользнувшись, на упала в ванне. Такую информацию опубликовала газета The Indian Express.

Клинтон попросила помощи у местных врачей. Они провели необходимое обследование и нашли микротрещину в запястье. Какое-то время ей придется походить с гипсом. Следующий осмотр рекомендуют провести через трое суток. Специалисты разрешили ей продолжить свое турне.

Экс-госсекретарь направилась в Индию для представления своей книги. Она называется «Что произошло». Она уже вышла в Соединенных Штатах. В этом печатном издании говорится о том, как Клинтон проиграла выборы президента два года назад. Там рассказывается о моментах в кампании, к которым она хотела бы вернуться и переиграть заново.