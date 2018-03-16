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22:02   16 Марта 2018
Весь мир
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Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, есть пострадавшие

Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, есть пострадавшие

Автобус с 36 российскими туристами, направлявшийся из Пхукета в аэропорт Краби, попал в аварию.

По информации Pattaya Now, трое пассажиров получили ранения. Чтобы избежать столкновения с ехавшими на высокой скорости мотоциклистами, водитель резко вывернул руль, однако автобус потерял равновесие, перевернулся и врезался в дерево у обочины.

Медицинская помощь была оказана пострадавшим на месте. От госпитализации россияне отказались, продолжив свой путь вместе с другими на новом автобусе, который вызвал водитель.

Автор: Алла Ларионова
#дтп #происшествия #туристы #россияне #тайланд #весь мир
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