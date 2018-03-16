Правительство ФРГ рассматривает проект строительства газопровода «Северный поток — 2» как исключительно экономический и не считает возможным связывать его с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил в пятницу новый глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Отвечая на вопрос СМИ о том, откажется ли Берлин от проекта строительства газопровода из-за скандала вокруг дела Скрипаля, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в Британии, Маас подчеркнул, что это «две разные вещи». «Северный поток-2» является проектом фирм в рамках частной экономики, добавил он.