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21:24   16 Марта 2018
Весь мир
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МИД Германии: «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом

МИД Германии: «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом

Правительство ФРГ рассматривает проект строительства газопровода «Северный поток — 2» как исключительно экономический и не считает возможным связывать его с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

Об этом заявил в пятницу новый глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. 

Отвечая на вопрос СМИ о том, откажется ли Берлин от проекта строительства газопровода из-за скандала вокруг дела Скрипаля, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в Британии, Маас подчеркнул, что это «две разные вещи». «Северный поток-2» является проектом фирм в рамках частной экономики, добавил он.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #германия #политика #весь мир #северный поток 2 #скрипаль
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