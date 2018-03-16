Президенты США и Южной Кореи договорились продолжить давление на КНДР

Американский лидер Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин устроили телефонные переговоры, в ходе которых решили не ослаблять давление на Северную Корею.

Это решение связано с тем, что оба государства всерьез намерены довести до конца дело о денуклеаризации в Северной Корее. Они убеждены, что не следует ослаблять давление, чтобы в итоге КНДР отказалась от своей ракетно-ядерной программы. Такую информацию 16 марта сообщил Белый дом.

Лидеры двух стран намерены сотрудничать для урегулирования ситуации с учетом прошлого опыта. Они считают, что на данный момент наблюдается положительный сдвиг в отношениях с Северной Кореей.

Трамп дал подтверждение на то, что с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет встреча. Она состоится до конца весны.