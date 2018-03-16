Закон не запрещает кандидатам информировать о своей деятельности в день тишины — Центризбирком

Кандидаты в президенты в день тишины 17 марта имеют возможность информировать избирателей о своей деятельности, при этом не допуская какой-либо агитации.

Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря Центризбиркома России Майи Гришиной. К примеру, пояснила она, кандидат имеет право проинформировать граждан и журналистов о том, где он будет голосовать 18 марта или какое число наблюдателей направит на избирательные участки.