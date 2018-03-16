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20:32   16 Марта 2018
Россия
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СМИ узнали, что цель организации «Голос» на выборах – дискредитация системы

СМИ узнали, что цель организации «Голос» на выборах – дискредитация системы

СМИ провели расследование и выяснили, что скрывается за организацией «Голос», которая «приглядывает» за предстоящими выборами президента в РФ.

Как сообщает «Политэксперт» со ссылкой на расследование телеканала НТВ, эти активисты могут намеренно наводнять интернет негативной информацией о якобы фальсификациях, которые были замечены на избирательных участках, однако они не дают никаких доказательств.

Отмечается, что одним из главных провалов «Голоса» оказался проект «Карта нарушений на выборах». Его задача заключается в том, чтобы выявлять на избирательных участках несоответствия, однако по факту, после проверки большая часть несоответствий оказалась фальсификациями.

Автор: Алла Ларионова
#россия #расследование #политика #голос #фальсификации #выборы2018
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