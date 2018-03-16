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20:40   16 Марта 2018
Россия
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Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США

Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США

Рекордно низкий уровень инфляции в России является достижением властей, чья политика исключает инфляционные всплески в дальнейшем.

Такое мнение выразили эксперты в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

О том, что уровень инфляции в России оказался ниже, чем в Америке, проинформировал министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, такое произошло впервые - сейчас в США инфляция составляет 2,21%, а в России — 2,18%.

По итогам прошлого года инфляция составила низкие 2,5%. Ведомство полагает, что в этому году инфляция составит 4%.

Как заявил доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий МБИ, кандидат экономических наук Александр Щелканов, для населения низкая инфляция плюс, однако для предприятий - это вызов. Проблема заключается в том, что восстановление покупательской способности идет недостаточно, считает эксперт.

Доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов отметил, что есть группы товаров в ряде сегментов, где уровень инфляции все-таки выше. Эксперт также добавил, что рекордные показатели инфляции в стране, в первую очередь, являются заслугой Центробанка.

При сохранении жесткой денежно-кредитной политики говорить об инфляционном всплеске не приходится, выразил мнение он.

Бадалов напомнил, что в ходе последнего заседания совета директоров ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости позаботиться об экономическом росте. Это может говорить о том, что эти ведомств переориентируются с борьбы с инфляцией на дальнейший рост экономики.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #экономика #инфляция
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