Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров

Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.

Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов считает, что сейчас повышать штрафы за нарушение правил пересечения железнодорожных путей бесмыслено, для начала необходимо создать условия для безаварийного проезда необорудованных переездов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которые предлагает ужесточить административную ответственность для автолюбителей за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей. Михаил Щапов в комментарии ИА «Политика Сегодня» отметил, что столкновения поездов с автомобилями происходят каждый год по разным причинам.

«Безусловно, много аварий происходит по вине водителей, которые выезжают на пути при запрещающих сигналах светофора, включенной сирене и так далее. Правительство в пояснительной записке к законопроекту приводит именно такой пример. Однако есть и другая причина: многие переезды в отдаленных районах никак не оборудованы и не регулируются — нет светошумовой сигнализации, шлагбаумов и других необходимых для безопасного проезда приспособлений. При этом людям как-то нужно через них переезжать», - сказал парламентарий.

По его мнению, ужесточение штрафов - это попытка пойти на самому простому пути вместо того, чтобы оборудовать переезды.