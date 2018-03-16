Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Закон не запрещает кандидатам информировать о своей деятельности в день тишины — Центризбирком

Закон не запрещает кандидатам информировать о своей деятельности в день тишины — Центризбирком

 Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США

Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США
Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

 МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта

МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта
При крушении «Черного ястреба» ВВС США на границе Ирака и САР погибли девять военных

При крушении «Черного ястреба» ВВС США на границе Ирака и САР погибли девять военных

 США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт
Закон не запрещает кандидатам информировать о своей деятельности в день тишины — Центризбирком

Закон не запрещает кандидатам информировать о своей деятельности в день тишины — Центризбирком

 Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США

Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США
Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

 МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта

МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта
При крушении «Черного ястреба» ВВС США на границе Ирака и САР погибли девять военных

При крушении «Черного ястреба» ВВС США на границе Ирака и САР погибли девять военных

 США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт
20:09   16 Марта 2018
Россия
54

Кадыров пригласил Навального в Чечню наблюдать за выборами

Кадыров пригласил Навального в Чечню наблюдать за выборами

До выборов президента России остался один день, констатировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он написал, что многие интересуются отношением Кадырова к желанию представителей различных политических сил направить в Чечню своих наблюдателей. В том числе, все хотят знать, как Чечня воспринимает идею активиста Алексея Навального отправить на избирательные участки своих волонтеров.

Кадыров отметил, что приглашает всех, кто желает наблюдать за голосованием в Чечне, в том числе и самого Навального и «его людей», а также наблюдателей из Соединенных Штатов и Европы. Глава Чечни уточнил, что для этого необходимо иметь предусмотренный законом документ.

«Разговоры о безопасности не стоят выеденного яйца. Чечня - самый спокойный, мирный и безопасный регион планеты», отметил Кадыров.

Он пообещал, что общественный порядок на выборах будет обеспечен в полной мере. Выборы в Чечне будут самыми прозрачными и демократичными, подчеркнул Кадыров.

Автор: Ольга Шпакова
#кадыров #политика #чечня #навальный #наблюдатели #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
45
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
75
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
1564
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
588
Новости smi2.ru
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

 Поклонская попросила ЦИК снять кандидатуру Собчак с выборов

Поклонская попросила ЦИК снять кандидатуру Собчак с выборов

 Поклонская заявила, что Украина скорее присоединится к России, чем вернет Крым

Поклонская заявила, что Украина скорее присоединится к России, чем вернет Крым