Кадыров пригласил Навального в Чечню наблюдать за выборами

До выборов президента России остался один день, констатировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он написал, что многие интересуются отношением Кадырова к желанию представителей различных политических сил направить в Чечню своих наблюдателей. В том числе, все хотят знать, как Чечня воспринимает идею активиста Алексея Навального отправить на избирательные участки своих волонтеров.

Кадыров отметил, что приглашает всех, кто желает наблюдать за голосованием в Чечне, в том числе и самого Навального и «его людей», а также наблюдателей из Соединенных Штатов и Европы. Глава Чечни уточнил, что для этого необходимо иметь предусмотренный законом документ.

«Разговоры о безопасности не стоят выеденного яйца. Чечня - самый спокойный, мирный и безопасный регион планеты», отметил Кадыров.

Он пообещал, что общественный порядок на выборах будет обеспечен в полной мере. Выборы в Чечне будут самыми прозрачными и демократичными, подчеркнул Кадыров.