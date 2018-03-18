Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок

Ведущий «Первого канала» впервые стал избирателем на борту боевого корабля. А на этот раз проголосует в Севастополе.

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев, который модерировал предвыборные теледебаты кандидатов в президенты РФ в этом году, рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня», как впервые проголосовал. Исполнение гражданского долга совпало с возвращением долга родине - Кузичева только что призвали в армию.

«Это был 1987-й год. Мне 18 лет и меня отправили на флот. Это была Камчатка, боевой корабль измерительного комплекса «Маршал Неделин». Голосовали прямо на борту корабля. Хоть убейте, не помню, что это были за выборы и за кого я голосовал», — рассказал журналист.

Кузичев признался: не ожидал, что его отправят на флот, и перспектива трехлетней службы стала для него шоком.

«Я помню, что выборы были для меня островком привычной, береговой стабильности. Хоть чем-то, что напоминало землю, привычный ритм жизни на гражданке. Потому что на корабле все было незнакомое чужое и непонятное. Очень теплое воспоминание осталось об этом, хотя я не помню деталей».

По информации из открытых источников, в июне 1987 года, когда активно начались реформы горбачевской перестройки, на 5% избирательных участках СССР прошли местные выборы.

Сейчас Анатолий Кузичев находится в Севастополе в служебной командировке, где он проголосует на выборах президента РФ. Телеведущий рассказал, что он воспользовался сервисом «мобильный избиратель» — заранее написал заявление, чтобы иметь возможность проголосовать по месту нахождения.