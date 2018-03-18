Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

 КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление
Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

 КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление
13:43   18 Марта 2018
Россия
64

Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок

Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок

Ведущий «Первого канала» впервые стал избирателем на борту боевого корабля. А на этот раз проголосует в Севастополе.

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев, который модерировал предвыборные теледебаты кандидатов в президенты РФ в этом году, рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня», как впервые проголосовал. Исполнение гражданского долга совпало с возвращением долга родине -  Кузичева только что призвали в армию. 

«Это был 1987-й год. Мне 18 лет и меня отправили на флот. Это была Камчатка, боевой корабль измерительного комплекса «Маршал Неделин». Голосовали прямо на борту корабля. Хоть убейте, не помню, что это были за выборы и за кого я голосовал»,  — рассказал журналист. 

Кузичев признался: не ожидал, что его отправят на флот, и перспектива трехлетней службы стала для него шоком. 

«Я помню, что выборы были для меня островком привычной, береговой стабильности. Хоть чем-то, что напоминало землю, привычный ритм жизни на гражданке. Потому что на корабле все было незнакомое чужое и непонятное. Очень теплое воспоминание осталось об этом, хотя я не помню деталей». 

По информации из открытых источников, в июне 1987 года, когда активно начались реформы горбачевской перестройки, на 5% избирательных участках СССР прошли местные выборы. 

Сейчас Анатолий Кузичев находится в Севастополе в служебной командировке, где он проголосует на выборах президента РФ. Телеведущий рассказал, что он воспользовался сервисом «мобильный избиратель»  —  заранее написал заявление, чтобы иметь возможность проголосовать по месту нахождения.

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #первый канал #выборы2018 #анатолий кузичев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок Россия
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок
Ведущий «Первого канала» впервые стал избирателем на борту боевого корабля. А на этот раз проголосует в Севастополе.
13:43   18 Марта 2018
67
От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму Выборы президента 2018

От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму

13:34   18 Марта 2018
66
Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах Россия

Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах

12:59   18 Марта 2018
3116
Собирался как на первое свидание. Милонов рассказал, как голосовал в 1993-м Россия

Собирался как на первое свидание. Милонов рассказал, как голосовал в 1993-м

12:54   18 Марта 2018
51
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС