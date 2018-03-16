Посольство РФ призвало Украину создать все условия для голосования россиян

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полицейские не пустят россиян в посольство РФ в Киеве в воскресенье, 18 марта.

По его словам, россиян, находящихся на территории украинского государства, не пустят в дипломатические учреждения в день выборов президента РФ. Попасть туда смогут только дипломаты. Посольство России в Киеве призвало Украину создать все условия для голосования россиян, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев. Сьогодні викликав у Міністерство внутрішніх справ тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні. Дипломату була доведена офіційна позиція української сторони щодо виборів 18 березня на окупованих територіях. Офіційна позиція: pic.twitter.com/gFbOimAUHW — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 16, 2018