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19:25   16 Марта 2018
Россия
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Посольство РФ призвало Украину создать все условия для голосования россиян

Посольство РФ призвало Украину создать все условия для голосования россиян

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полицейские не пустят россиян в посольство РФ в Киеве в воскресенье, 18 марта.

По его словам, россиян, находящихся на территории украинского государства, не пустят в дипломатические учреждения в день выборов президента РФ. Попасть туда смогут только дипломаты. Посольство России в Киеве призвало Украину создать все условия для голосования россиян, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #аваков #лихачев #выборы2018
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