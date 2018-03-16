Путин рассказал о главных преобразованиях в сфере здравоохранения

Российский лидер Владимир Путин 16 марта побывал в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Российский лидер в ходе встречи с медицинскими работниками сделал несколько важных заявлений:

На переоснащение детских медучреждений будет ежегодно выделяться 10 млрд рублей

Путин объяснил, что речи о строительстве новых поликлиник на эти средства не идет. Средства, выделяемые из федерального бюджета на переоснащение детских поликлиник и подготовку кадров, не должны уходить «в бесконечную стройку», подчеркнул президент.

Доходы врачей будут расти по мере роста заработных плат в регионах

Путин в ходе встречи с медиками объяснил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы уровень зарплат врачей шел по восходящей. Президент напомнил, что о росте зарплат медиков шла речь в майских указах.

В России ускорят цифровизацию здравоохранения

Путин сообщил, что Минздрав страны подготовил программу цифровизации в сфере здравоохранения и отметил необходимость ее ускорения. Ранее сообщалось, что Кабмин рассмотрит данный документ до 1 апреля текущего года.

Нацмедпалата получит часть государственных функций в сфере здравоохранения

Глава РФ считает, что передача определенных функций из госструктур Национальной медицинской палате необходима для авторитета этой общественной медицинской организации.

На решение проблем российской медицины выделят дополнительные средства

Власти стремятся к тому, чтобы «финансирование на здравоохранение увеличилось реально, а не на бумажке». Путин подчеркнул, что сфера здравоохранения была внесена в список приоритетных направлений развития РФ. Возможность направлять дополнительное финансирование на решение проблем в этой области есть уже сейчас.

Борьбе с онкологией уделят особое внимание

Путин подчеркнул, что такому заболеванию как рак будет уделено пристальное внимание. Глава РФ подчеркнул, что когда государство сосредотачивает внимание на чем-то конкретном, результат не заставляет себя ждать. Он также дал распоряжение Минздраву проработать этот вопрос.

Бесплатная медицина в России останется Граждане РФ должны иметь право на бесплатную медицину. «Это требование закона, и мы должны его исполнить», — подчеркнул российский президент.

Наказание за нападения на медиков ужесточат Глава Российской Федерации выразил уверенность в том, что необходимо усилить ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам.

Каждый россиянин должен нести ответственность за свое здоровье России необходима система, повышающая ответственность каждого гражданина за свое здоровье, считает Путин. Он подчеркнул, что это мировой опыт.

Линейка российского медоборудования расширится России необходимо свое собственное современное и надежное медицинское оборудование. Такое поручение нужно сформировать Кабмину, Минздраву, а также Министерству промышленности, сказал президент.

Путин распорядился расширить сотрудничество медцентров с промышленностью Путин отметил важность сотрудничества медцентров с промышленностью по вопросам создания научно-технических разработок. Перед многими организациями уже поставлены такие задачи, сказал президент.