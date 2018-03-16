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20:21   16 Марта 2018
Россия
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Опубликовано видео сторонников Навального, обсуждающих фейки на повышение явки

Опубликовано видео сторонников Навального, обсуждающих фейки на повышение явки

В сети появилось видео, запечатлевшее, как молодые люди в штабе Алексея Навального обсуждают подготовку фабрикаций о якобы принудительном повышении явки.

Суть создания фейков заключается в том, чтобы являться на выборы, а после заявлять о том, что якобы начальство заставило придти и проголосовать, так как получило указание о повышении явки. Как следует из зафиксировавшей эту беседу видеозаписи, сторонники блогера получают за такие манипуляции определенные суммы. В разговоре упоминаются двадцать тысяч рублей, которые можно получить, отправившись в один из регионов России для осуществления там провокации. Собеседники обсуждают в какую сумму обойдется дорога, сколько денег будет потрачено на бензин и прочие расходы.

Кроме того, сторонники Навального говорят о том, чтобы создавать фейковые скриншоты переписок, в которых будет идти речь о якобы принуждении пойти голосовать, чтобы впоследствии заполонить интернет сфабрикованными данными о «нечестных» президентских выборах.

Опубликовано видео сторонников Навального, обсуждающих фейки на повышение явки

Один из молодых людей в разговоре заявляет, что готов пойти на это ради идеи, однако его собеседник в ответ называет эту идею «голимой». Он отмечает, что все это делается под лозунгами о светлом будущем страны, при этом к цели планируется придти с помощью фальсификаций. Тем самым, молодой человек дает понять, что делает все это ради денежного вознаграждения.

Ранее стало известно, что штаб Навального в городе Великие Луки опубликовал на YouTube обучающее видео, в котором подробно говорится о том, как должны правильно организовываться провокации на выборах главы РФ и для чего они нужны. 

Старший научный сотрудник центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в беседе с ФАН прокомментировал подготовку подобных провокаций.

«Все россияне по своему характеру настроены на то, чтобы достичь некой гармонии в жизни — экономической, политической, социальной. Но искусственно создавать такие поводы… чем руководствуются люди, которые предлагают дестабилизировать обстановку, предлагают вносить какой-то раздрай, подозрение, отторжение друг другу — откровенно говоря, не понимаю», — заявил агентству эксперт.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #навальный #явка #провокации #фейки #выборы2018
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