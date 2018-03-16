Митинг к годовщине присоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» состоится вечером в воскресенье, 18 марта, на Манежной площади в Москве.

Организует мероприятие Общественная палата РФ. 18 марта 2014 года окончательно решили вопрос о воссоединении Крыма с Россией. В честь четвертой годовщины этого исторического события проведут митинг-концерт в центре Москвы.

Выступят российская музыкальная рок-группа «Любе», Хор Турецкого, эстрадные певцы Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Григорий Лепс. Начало концерта в 21:30 по московскому времени. Вход свободный.