Путин поддержал инициативу об обучении медиков навыкам общения с пациентами

Российский президент Владимир Путин поддержал идею о введении в образовательные программы для студентов-медиков обучения навыкам общения с пациентами.

Об этом глава РФ заявил в пятницу на встрече с работниками сферы здравоохранения, отвечая на предложения одного из участников беседы.

«Конечно, на это стоит обратить внимание», — отметил Путин.

По словам лидера страны, в решении данного вопроса необходим системный подход с привлечением Минздрава и Национальной медицинской палаты, одно из направлений деятельности которой - регулирование этических аспектов работы медиков при взаимодействии с пациентами.