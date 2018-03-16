Путин пообещал вернуться к рассмотрению законопроекта о продажах йодированной соли

Президент РФ Владимир Путин считает, что следует вернуться к рассмотрению проекта закона о продажах йодированной соли в стране.

Данный документ был подготовлен еще в 2013 году, однако из-за позиции промышленности, которая основывалась на том, что это производство резко возрастет в цене, фактически был заблокирован, заявил президент в ходе встречи с работниками здравоохранения в пятницу. Также политик напомнил, что специальные программы по поддержке производства этой полезной соли действовали в СССР.