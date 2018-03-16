Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил об изменении формата «антитеррористической операции» в Донбассе на «операцию Объединенных сил».
По его словам, командовать «операцией Объединенных сил» будет генерал-лейтенант Сергей Наев. Перед ним поставили задачу не только укрепить ВСУ и военные формирования, но и «освободить» неподконтрольные Киеву территории.
Хочу запевнити насамперед армію в тому, що у неї – надійний тил. Я нікому не дам, не дозволю ударити вам в спину шляхом масштабної дестабілізації ситуації в країні! pic.twitter.com/fiiyoWapn6— Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018