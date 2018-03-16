Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил об изменении формата «антитеррористической операции» в Донбассе на «операцию Объединенных сил».

По его словам, командовать «операцией Объединенных сил» будет генерал-лейтенант Сергей Наев. Перед ним поставили задачу не только укрепить ВСУ и военные формирования, но и «освободить» неподконтрольные Киеву территории.