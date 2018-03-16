Выборы-2018: глава ЦИК встретится с международными наблюдателями в «Зарядье»

Для работы на президентских выборах кредитовали полторы тысячи международных наблюдателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в субботу, 17 марта, перед президентскими выборами встретится с международными наблюдателями в столичном парке «Зарядье». С шести до восьми вечера по московскому времени глава ЦИК РФ примет наблюдателей, представляющих международные или национальные организации.